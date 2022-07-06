الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية
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بالفيديو.. ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية

بالفيديو.. ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية
٠٩:٢٩:٣٨ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

ونشر الأمن العام فيديو يوثق رصد عدد من المتسولين وإلقاء القبض عليهم بمنطقة الحدود الشمالية.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

الكلمات الدلالية:
الامن العام التسول الحدود الشمالية السعودية

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