هل يلزم رفع فاتورة الكهرباء ضمن مستندات التسجيل في حساب المواطن؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أن فاتورة الكهرباء ليست من المستندات المطلوبة للتقديم والتسجيل في البرنامج، للحصول على الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إلزامية رفع فاتورة الكهرباء كمستند.

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله “وعليكم السلام.. فاتورة الكهرباء ليست من المستندات المطلوبة”.

إيداع الدعم للدفعة الجديدة

يشار إلى أن حساب المواطن أعلن، صباح اليوم البدء في إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، مشيرًا إلى أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت أنه سيتم إيداع دفعة شهر يوليو من حساب المواطن منتصف ليل الأربعاء، كما توقعت نسبة الدعم الإضافي بعد التوجيه الملكي الكريم يوم أمس.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”العربية”، أن الدعم الإضافي في حساب المواطن، سيصل لـ 73% من مبلغ الدعم الأساسي.

وبالأمس، أوضح برنامج حساب المواطن، الفرق بين الأهلية والاستحقاق، وضوابط كل منهما للحصول على الدعم المستحق بالنسبة للمستفيد.

ضوابط الأهلية والاستحقاق

– شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي

– معيار الإقامة

– توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة

بينما تشمل ضوابط احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد المعايير التالية:

– عدد أفراد الأسرة

– أعمار أفراد الأسرة

– مجموع الدخل الشهري للأسرة

وكان قد صدر مساء أول أمس توجيهاً كريما من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وتضمن التوجيه الكريم “إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً. – تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.