الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
إطلاق خدمة المختبرات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام
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إطلاق خدمة المختبرات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام

إطلاق خدمة المختبرات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام
٠٩:٢٢:١١ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، خدمة المختبرات المتنقلة خلال موسم الحج، وذلك في إطار جهود المملكة لتوفير أرقي وأجود الخدمات لضيوف الرحمن والتيسيير عليهم خلال رحلة الحج.

وبينت الوزارة أن تلك المختبرات المتنقلة تقوم بعدد من المهام تتمثل في استلام وتحليل عينات الأغذية والمياه وإصدار النتائج للجهات ذات العلاقة، وإجراء الفحص المختبري السريع للعينات المستلمة باستخدام أحدث الأجهزة، بجانب تقـديـم الـبـيـانـات الـوبـائـيـة والـتـعـرف عـلـى الأغـذيـة الـخـطـرة , بالإضافة إلى الكشف عن الملوثات الـغـذائـيـة (الفيزيائية – الكيميائية – الميكروبية) ومباشرة عينات حالات اشتباه الـتـسـمـم الغذائي.

ويتألف الفريق المشغل لتلك المختبرات من 30 فنياً من الكوادر الوطنية المؤهلة ، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمختبرات في الساحات الجنوبية بمشعر منى مـركـز وادي مـحـسـر 100 عينة غذاء / مياه لكل مختبر.

وأشارت الوزارة إلى أن المختبرات المتنقلة تتيح عدد من الخدمات التي يتم الحصول على نتائجها وبشكل فوري خلال ساعات معدودة.

الكلمات الدلالية:
الحج المختبرات المتنقلة خدمة المختبرات المتنقلة موسم الحج

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