الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«أرامكو» تعلن فتح باب التوظيف على عدد من التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
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«أرامكو» تعلن فتح باب التوظيف على عدد من التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

«أرامكو» تعلن فتح باب التوظيف على عدد من التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٩:٢٤:٣٥ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس بترول إدارة خزانات الغاز

قسم منع فقدان المنطقة

مهندس تكلفة

قسم مشاريع ضغط الغاز

كبير المستشارين القانونيين

مهندس تخطيط مرافق خطوط الأنابيب والتوزيع والمحطات

قسم تخطيط المرافق

خبير أبحاث معالجة النفط الخام

قسم مركز البحوث والتطوير

مستشار أول

إدارة الامتثال المؤسسي

محامي

مهندس مدني / هيكل

مهندس تخطيط مرافق الأتمتة والطاقة

مهندس تخطيط مرافق الغاز

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

بوابة التوظيف : (اضغط هنا)

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