الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بيان وافٍ عن المواقيت المكانية للحج والعمرة
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ثقافية

بيان وافٍ عن المواقيت المكانية للحج والعمرة

بيان وافٍ عن المواقيت المكانية للحج والعمرة
٠٩:١٦:٠٨ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ببيان وافٍ عن المواقيت المكانية للحج والعمرة.

وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوردت الرئاسة العامة المواقيت المكانية للحج والعمرة؛ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء.

ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟

ـ الميقات الأول “ذو الحليفة” وهو ميقات أهل المدينة، ومن مر بها من غير أهلها.
ـ الميقات الثاني ” الجحفة” فهو ميقات أهل الشام، ومن جاء من قبلها من مصر والمغرب، ومن وراءهم.

ـ الميقات الثالث فهو “قرن المنازل” أو ” السيل الكبير” فهو ميقات أهل نجد ومن مر بها من غير أهلها.

ـ الميقات الرابع” يلملم” فهو ميقات أهل اليمن وتهامة ومن مر بها من غير أهلها.
ـ الميقات الخامس فهو “ذات عرق”: ميقات أهل العراق، وسائر أهل المشرق.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها”.
وأما أهل مكة فيهلون للعمرة من الحل.

الكلمات الدلالية:
سماحة المفتي كبار العلماء مواقيت الحج مواقيت العمرة

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