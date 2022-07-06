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سوري يعرض دية 10 مليون على أسرة طالبة المنصورة لوقف إعدام القاتل
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سوري يعرض دية 10 مليون على أسرة طالبة المنصورة لوقف إعدام القاتل

سوري يعرض دية 10 مليون على أسرة طالبة المنصورة لوقف إعدام القاتل
٠٨:٤٣:٥٢ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل سوري مقيم في تركيا يعرض 10 ملايين جنيه مصري لعائلة نيرة أشرف مقابل العفو عن قاتلها  محمد عادل.

وهزت الجريمة مصر بعد تداول فيديو يوثق لحظة مقتل طالبة جامعة المنصورة ونحرها في مشهد أفزع الجميع قبل 17 يومًا.

وأكد الرجل أنه ضد القتل، وان المجتمع خسر الشابة نيرة، ولا يجب أن يخسر الشاب محمد عادل حيث وصفه بأنه شاب طيب ومكافح.

ووجه دعوة لأسرة نيرة أنه عند وعده إذا وافقوا على الدية.

من جانبه علق المحامي المصري فريد الديب – محامي الرئيس المصري الراحل محمد حسنى مبارك- على حكم الإعدام الصادر ضد المتهم.

وحسب صحيفة ” المصري اليوم ” قال الديب ” : لدينا 60 يومًا للاطلاع على أوراق الدعوى والحكم الصادر بحق محمد عادل، في واقعة مقتل نيرة أشرف.

وأضاف: أنا لا أفضل الحديث الآن، ولكن لدينا 60 يوما لاتخاذ الإجراءات القانونية عقب الاطلاع على أوراق الدعوى وكتابة مذكرة الطعن على الحكم القضائي الصادر وإعداد مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وتابع: “أرفض الرد على أمور يتم تداولها عبر السوشيال ميديا.. مثل أتعابي”.. قائلا: “يا جماعة والله دي أمور مش مهمة.. هاخد القضية ببلاش مثلا.. دي أمور لا تخصكم ولا تهم أحدا”.

وحكمت محكمة جنايات المنصورة على المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود تقرير دار الإفتاء المصرية.

الكلمات الدلالية:
طالبة المنصورة فريد الديب محامي محمد عادل مصر نيرة اشرفد

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