الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. شجرة سامة تتسبب في موت الإنسان والدواب (فيديو)
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بالفيديو.. شجرة سامة تتسبب في موت الإنسان والدواب (فيديو)

بالفيديو.. شجرة سامة تتسبب في موت الإنسان والدواب (فيديو)
٠٩:٠٤:١٣ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يقبل البعض على اقتناء الأشجار والزهور والنباتات في المنازل، لإفضاء جو من البهجة والسرور لأشكالها الجميلة.

وكثيرا قد يلجأ البعض إلى زراعة أنواع معينة من هذه الشجرة في المنازل والحدائق والأحواش والشوارع.

وفي هذا السياق، وثق شاب من خلال مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خطورة نوع من الأشجار، يسمى شجرة الدفلة.

وقال الشاب في المقطع المتداول، إن هذه الشجرة سامة جدا وكفيلة بقتل الإنسان والحيوانات.

وأضاف الشاب “هذي شجرة الدفلة هي شجرة سامة لو أكل منها الحيوان أو الإنسان راح تقتله ، والناس تجهلها ولا تدري عنها”.

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