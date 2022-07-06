ماذا يحدث في الأردن؟.. سبعيني ينهي حياة ابنيه أحدهما طبيبًا رميًا بالرصاص

تواصل- فريق التحرير:

بعد ساعات من الكشف عن جريمة مقتل طفلتين على يد والدهما ودفنهما بجوار المنزل، في جريمة صدمت الجميع، شهدت الأردن بعدها بساعات جريمة قتل أخرى هزت المشاعر.

وأقدم مواطن أردني سبعيني على إطلاق النار على ابنيه الاثنين مما أدى لوفاتهما، في محافظة عجلون.

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وفي التفاصيل، أن السبعيني أطلق النار على نجليه، بسبب خلافات مالية، فيما قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأكد المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوى، أنه تم إلقاء القبض على قاتل ولديه مختبئا داخل مغارة في محافظة عجلون.

وأوضح أنه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه باطلاق النار على ولديه، إثر خلاف مالي وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم، وما زال التحقيق جاريا.