بمثل هؤلاء نفتخر.. تفاجأ على متن طائرة بـ 4 أطفال يحفظون القرآن كاملاً (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يثلج الصدور، ظهر خلاله أربعة أطفال يحفظون القرآن الكريم كاملا.

المقطع تم التقاطه أثناء رحلة طيران، وقال موثق المقطع، ويدعى “أحمد بن صالح الرماح”، أنه تفاجأ بهيئتهم وسألهم عن حالهم مع القرآن الكريم، وتفاجأ بحرصهم على حفظ القرآن الكريم كاملا.

وقال الرماح في المقطع: “ما شاء الله.. تبارك الله.. إنه يهتم بمثل هذه الوجوه النيرة والله يحفظهم، ويتهم بهذه الشخصيات الرائعة.. والله يوفهم لكل خير”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، وأثنوا على حرصهم على حفظ القرآن الكريم.

وقال عبدالعزيز بن عبدالله الفالح معلقا على المقطع “بوركتم أستاذ أحمد وجزيتم خيراً على هذه الإطلالة لهؤلاء الشباب المباركين”.

وغرد سامي عبدالله المغلوث بقوله “أحسنتم بتسليط الضوء على هذه الكوكبة المتميزة !! لتحفيز الناشئة على حفظ كتاب الله والاهتمام به والعمل بمقتضاه .. نفع الله بهم بلادهم وبلاد العرب والمسلمين. بمثل هؤلاء نفتخر”.

وغردت ريهجان في تعليقها على المقطع بقولها “ما شاء الله تبارك الله اللهم اجعله شفيعًا لهم ولوالديهم”.