الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية
«أرامكو» تعلن فتح باب التوظيف على عدد من التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
إطلاق خدمة المختبرات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام
بيان وافٍ عن المواقيت المكانية للحج والعمرة
بالفيديو.. شجرة سامة تتسبب في موت الإنسان والدواب (فيديو)
سوري يعرض دية 10 مليون على أسرة طالبة المنصورة لوقف إعدام القاتل

أحدث الأخبار

بمثل هؤلاء نفتخر.. تفاجأ على متن طائرة بـ 4 أطفال يحفظون القرآن كاملاً (فيديو)

بمثل هؤلاء نفتخر.. تفاجأ على متن طائرة بـ 4 أطفال يحفظون القرآن كاملاً (فيديو)
٠٨:٢٤:٢٢ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يثلج الصدور، ظهر خلاله أربعة أطفال يحفظون القرآن الكريم كاملا.

المقطع تم التقاطه أثناء رحلة طيران، وقال موثق المقطع، ويدعى “أحمد بن صالح الرماح”، أنه تفاجأ بهيئتهم وسألهم عن حالهم مع القرآن الكريم، وتفاجأ بحرصهم على حفظ القرآن الكريم كاملا.

وقال الرماح في المقطع: “ما شاء الله.. تبارك الله.. إنه يهتم بمثل هذه الوجوه النيرة والله يحفظهم، ويتهم بهذه الشخصيات الرائعة.. والله يوفهم لكل خير”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، وأثنوا على حرصهم على حفظ القرآن الكريم.

وقال عبدالعزيز بن عبدالله الفالح معلقا على المقطع “بوركتم أستاذ أحمد وجزيتم خيراً على هذه الإطلالة لهؤلاء الشباب المباركين”.

وغرد سامي عبدالله المغلوث بقوله “أحسنتم بتسليط الضوء على هذه الكوكبة المتميزة !! لتحفيز الناشئة على حفظ كتاب الله والاهتمام به والعمل بمقتضاه .. نفع الله بهم بلادهم وبلاد العرب والمسلمين. بمثل هؤلاء نفتخر”.

وغردت ريهجان في  تعليقها على المقطع بقولها “ما شاء الله تبارك الله اللهم اجعله شفيعًا لهم ولوالديهم”.

الكلمات الدلالية:
أطفال أطفال يحفظون القرآن القرآن القرآن الكريم حفظ القرآن

مواد ذات صلة

المزيد
قتال عنيف في محيط منطقة بوديليسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف

قتال عنيف في محيط منطقة بوديليسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف

منذ 4 أشهر
رويترز: توقعات بحزمة مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بـ100 مليون دولار

رويترز: توقعات بحزمة مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بـ100 مليون دولار

منذ شهرين
تجدد المطالبات في البرلمان البريطاني باستقالة رئيس الحكومة.. لهذا السبب

تجدد المطالبات في البرلمان البريطاني باستقالة رئيس الحكومة.. لهذا السبب

منذ شهر واحد
بالفيديو.. «CNN» تستعرض قدرات جيش المملكة في مواجهة إرهاب الحوثيين

بالفيديو.. «CNN» تستعرض قدرات جيش المملكة في مواجهة إرهاب الحوثيين

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *