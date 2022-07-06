الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مصر.. بيان من النيابة العامة بشأن “القبض على رئيس الوزراء الأسبق”
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مصر.. بيان من النيابة العامة بشأن “القبض على رئيس الوزراء الأسبق”

مصر.. بيان من النيابة العامة بشأن “القبض على رئيس الوزراء الأسبق”
٠٧:٣٦:٠٢ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أمر النائب العام المصري، بالتحقيق في واقعة نشر أخبار كاذبة بحق رئيس مجلس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب.

 

وفي بيان للنيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، قالت إن مكتب النائب العام، تلقى عريضةً من إبراهيم محلب -رئيس مجلس الوزراء الأسبق- يشكو فيها من المدعو/ حمد النبراوي؛ لنشره أخبارًا كاذبة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن قذفًا له.

 

وتابعت:” حيث قدَّم صُورًا من تلك المنشورات التي بمطالعتها تبيَّن تضمنها أخبارًا مُفادها تحويل الشاكي مليارات الجنيهات خارج مصر، وإلقاء القبض عليه وآخرين من العاملين بالبنوك لذلك -على خلاف الحقيقة-، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة”.

وأضافت النيابة العامة :” اطلعت النيابة العامة على حساب المشكوِّ في حقه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتبينت به منشورًا متعلقًا بالواقعة، كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة الشاكي التي أوضح فيها أن المشكوَّ في حقه بعدما كان يُصرح باسمه في الأخبار الكاذبة التي أذاعها، صار يشير إليه بالأحرف الأولى من اسمه”.

واستطرد”: قدم –محلب- إلى النيابة العامة منشورًا مُصرح فيه باسمه، أثبتت النيابة العامة الاطلاع عليه إلكترونيًّا، وأكد الشاكي تداول الخبر المشار إليه بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مُقدّمًا ما يفيد ذلك، كما أكد أن المشكوَّ في حقه قصد من ذلك الإساءة إليه، وإثارة حالة من البلبلة، وتكدير السلم الأمن والسلم العامين، وجارٍ استكمال التحقيقات”.

الكلمات الدلالية:
اراهيم محلب اعتقال رئيس وزراء النيابة العامة مصر

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