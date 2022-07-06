أين يبيت الحاج ليلة مزدلفة وما هي خير أعمالها؟

تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه يجب على الحاج الاستنان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال ليلة مزدلفة.

وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوردت الرئاسة العامة أعمال ليلة مزدلفة؛ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ، ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء.

ما هي أعمال ليلة مزدلفة؟

ـ يجب على الحاج المبيت ليلة مزدلفة وهي من واجبات الحج.

قال تعالى: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام)، وفي حديث جابر: “وحتى أتي مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع”.

ـ ومن فاته المبيت الواجب بالمزدلفة صح حجه، وعليه دم.