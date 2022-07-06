شاهد.. امتلاء جامع الراجحي بالمصلين وقراء وحفظة القرآن

تواصل – فريق التحرير:

وثقت صورة متداولة، امتلاء جامع الراجحي في الرياض بالمصلين وقراء وحفظة القرآن في العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

الصورة تم التقاطها الإثنين، ووثقت امتلاء المسجد عن آخره بالمصلين والذاكرين وقراء وحفظة القرآن الكريم، في أجواء إيمانية روحانية في هذه الأيام المباركات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد، حيث غرد حساب “عابر سبيل” بقوله “مشهد يشرح الصدر”.

وغرد صاحب حساب “سلمان” بقوله: “سبحان الله عندما يجلس معك مجموعة في المسجد خاصةً بعد الفجر والعصر يحفزونك للجلوس للطاعة والذكر”.

وقالت صاحبة حساب “توَّاقة لربي”: “الأنس بالله هو الأنس الحقيقي.. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك”.