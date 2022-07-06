الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الفضائح» تُجبر 11 وزيرًا على الاستقالة.. و«جونسون» : لن أستقيل لهذا السبب
مصر.. بيان من النيابة العامة بشأن “القبض على رئيس الوزراء الأسبق”
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
شاهد.. امتلاء جامع الراجحي بالمصلين وقراء وحفظة القرآن
فوضى بمطار قرطاج الدولي.. وتوقيف 8 أجانب وإلغاء عدد من الرحلات (فيديو)
قبل شراء أضحية العيد.. شاهد هذا الفيديو أولًا !

أحدث الأخبار

«الفضائح» تُجبر 11 وزيرًا على الاستقالة.. و«جونسون» : لن أستقيل لهذا السبب

«الفضائح» تُجبر 11 وزيرًا على الاستقالة.. و«جونسون» : لن أستقيل لهذا السبب
٠٧:٤٦:٠٦ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

استقال خمسة وزراء آخرين من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مما رفع العدد الإجمالي للوزراء المستقيلين من الحكومة منذ يوم أمس الثلاثاء إلى 11 وزيرا.

والوزراء الذين أعلنوا استقالتهم اليوم الأربعاء، هم كيمي بادنوش وجوليا لوبيز وميمس ديفيز ولي رولي ونيل أوبراين وأليكس بورغهارت.

من جانبه حسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أمر تقدمه بالاستقالة، مؤكدًا عزمه على مواصلة التفويض الموكل إليه.

وقال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم التي شهدت توترا: “سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا”، وأضاف أن “مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله”.

واتهم جونسون أحزاب المعارضة بأنها لا تملك أي سياسات واستراتيجيات بديلة لمواجهة الأوضاع الراهنة اقتصاديا واجتماعيا، في حين أن حكومته “تملك خطة واضحة” لذلك، على حد تعبيره.

وجدد جونسون اعتذاره أمام النواب عن الدعم الذي أبداه لنائب برلماني محافظ مارس تحرشا جنسيا ضد نائب آخر، وهو رهن التحقيق الآن.

وقال جونسون إن الحملة التي تستهدفه من قبل الأحزاب المعارضة، ناجمة عن الخوف من فوزه بانتخابات عامة مستقبلا، لكن النواب يواصلون مطالبته بالرحيل وتقديم استقالته فورا.

الكلمات الدلالية:
استقالة الحكومة جونسون فضائح

مواد ذات صلة

المزيد
«مكافحة المخدرات»: الكبتاجون والحبوب السامة تُصنَّع في سوريا ومناطق حزب الله

«مكافحة المخدرات»: الكبتاجون والحبوب السامة تُصنَّع في سوريا ومناطق حزب الله

منذ 6 سنوات
اشتراطات تعجيزية تحرم 21 ألف ممارس صحي من البدلات

اشتراطات تعجيزية تحرم 21 ألف ممارس صحي من البدلات

منذ 8 سنوات
«عشقي» يوضح لـ«تواصل» حقيقة منعه من السفر وإحالته للتحقيق

«عشقي» يوضح لـ«تواصل» حقيقة منعه من السفر وإحالته للتحقيق

منذ 6 سنوات
اليمن تطالب رسمياً بتدخل “ﻗﻮﺍﺕ ﺩﺭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ” ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ الحوﺛﻲ المسنود بإيران

اليمن تطالب رسمياً بتدخل “ﻗﻮﺍﺕ ﺩﺭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ” ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ الحوﺛﻲ المسنود بإيران

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *