فوضى بمطار قرطاج الدولي.. وتوقيف 8 أجانب وإلغاء عدد من الرحلات (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتونس مقاطع فيديو وصور تظهر حالة عارمة من الفوضى بمطار تونس (قرطاج الدولي).

وأظهرت اللقطات حالة من الفوضى عارمة بـمطار قرطاج بسبب اضطراب برنامج الرحلات بعد إلغاء عدد من الرحلات، كما تردد أنباء عن اعتداء مسافرين على عناصر الأمن مما أدى إلى توقيف عدد منهم .

وأفادت النقابة الجهوية لأمن مطار تونس بأنه تم الاعتداء على عدد من الأمنيين بالمطار بالعنف من قبل مسافرين، ما تسبب لأحدهم في كسور وتم نقله إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي لتلقي العلاج.

وأكدت النقابة أنه تمت معاينة الاعتداء من قبل النيابة العمومية صحبة المدير العام لشرطة الحدود والأجانب، ومدير التنسيق والمتابعة ورئيس محافظة المطار.

من جانبه؛ أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أنيس الورتاني، إيقاف 8 مسافرين أفارقة، قاموا بإثارة الفوضى في مطار تونس قرطاج الدولي، وعمدوا إلى الاعتداء بالعنف على أمنيين اثنين، ما تطلب نقلهما إلى المستشفى.