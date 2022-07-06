الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فوضى بمطار قرطاج الدولي.. وتوقيف 8 أجانب وإلغاء عدد من الرحلات (فيديو)
قبل شراء أضحية العيد.. شاهد هذا الفيديو أولًا !
إلى أين يصل «قمر الحج» هذه الليلة وكيف سيظهر؟
طلب غريب من قاتل «طالبة المنصورة» بعد الحكم بإعدامه
استشاري يحذر.. عادة سلبية تتسبب في ارتفاع ضغط الدم
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. الشروط ورابط التقديم

دولي

فوضى بمطار قرطاج الدولي.. وتوقيف 8 أجانب وإلغاء عدد من الرحلات (فيديو)

فوضى بمطار قرطاج الدولي.. وتوقيف 8 أجانب وإلغاء عدد من الرحلات (فيديو)
٠٧:٠٧:٣٥ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتونس مقاطع فيديو وصور تظهر حالة عارمة من الفوضى بمطار تونس (قرطاج الدولي).

وأظهرت اللقطات حالة من الفوضى عارمة بـمطار قرطاج بسبب اضطراب برنامج الرحلات بعد إلغاء عدد من الرحلات، كما تردد أنباء عن اعتداء مسافرين على عناصر الأمن مما أدى إلى توقيف عدد منهم .

وأفادت النقابة الجهوية لأمن مطار تونس بأنه تم الاعتداء على عدد من الأمنيين بالمطار بالعنف من قبل مسافرين، ما تسبب لأحدهم في كسور وتم نقله إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي لتلقي العلاج.

وأكدت النقابة أنه تمت معاينة الاعتداء من قبل النيابة العمومية صحبة المدير العام لشرطة الحدود والأجانب، ومدير التنسيق والمتابعة ورئيس محافظة المطار.

من جانبه؛ أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أنيس الورتاني، إيقاف 8 مسافرين أفارقة، قاموا بإثارة الفوضى في مطار تونس قرطاج الدولي، وعمدوا إلى الاعتداء بالعنف على أمنيين اثنين، ما تطلب نقلهما إلى المستشفى.

الكلمات الدلالية:
توقيف 8 أجانب تونس فوضى عارمة مطار قرطاج

مواد ذات صلة

المزيد
«النقض» تقضي بعدم اختصاصها بنظر حل مجلس الشعب

«النقض» تقضي بعدم اختصاصها بنظر حل مجلس الشعب

منذ 10 سنوات
أحزاب عربية تضغط على الاحتلال لتخفيف الممارسات العدوانية على الأقصى

أحزاب عربية تضغط على الاحتلال لتخفيف الممارسات العدوانية على الأقصى

منذ 3 أشهر
بعد قرارات المملكة.. رئيس الوزراء اللبناني يطلب من «قرداحي» هذا الأمر بشكل عاجل

بعد قرارات المملكة.. رئيس الوزراء اللبناني يطلب من «قرداحي» هذا الأمر بشكل عاجل

منذ 8 أشهر
الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة بمعقل الحوثي في صعدة

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة بمعقل الحوثي في صعدة

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *