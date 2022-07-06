طلب غريب من قاتل «طالبة المنصورة» بعد الحكم بإعدامه

تواصل – فريق التحرير :

كشف محامي المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة بمصر، نيرة أشرف، سبب طلب موكله جواله بعد الحكم بإعدامه في جلسة المحكمة.

وأوضح المحامي أن المتهم طلب هاتفه لإثبات شيئًا للمحكمة لصورة تجمعه بالضحية، مطالبًا المحكمة بالعثور على جواله.

وأشار إلى أن المتهم طلب من والدته مسامحته على الحادث وأنه كان مضغوطا وحدث له انفجار، مؤكدا أن والد المجني عليها خطف الجاني قبل الحادث وأجبره على توقيع إيصالات أمانة.

وأضاف المحامي أن القاتل أبلغه بكلمات تعرفها والدته يرددها دائما للمزاح معها لتتأكد أن تلك الرسائل من ابنها، بجانب ذكر بعض الأمور الخاصة، وقال بعد صدور الحكم: “خلوا بالكم من أمي وأخواتي البنات”.

وتابع موجهًا رسالة إلى والدته: متزعليش مني أنا كنت مضغوط وما أعرفش عملت كده إزاي والبنت دي دمرت لي حياتي.

يذكر أنه المحكمة حكمت حضوريًا بإجماع الآراء، بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية ، لقتلة الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.