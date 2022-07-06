الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
شاهد.. امتلاء جامع الراجحي بالمصلين وقراء وحفظة القرآن
فوضى بمطار قرطاج الدولي.. وتوقيف 8 أجانب وإلغاء عدد من الرحلات (فيديو)
قبل شراء أضحية العيد.. شاهد هذا الفيديو أولًا !
إلى أين يصل «قمر الحج» هذه الليلة وكيف سيظهر؟
طلب غريب من قاتل «طالبة المنصورة» بعد الحكم بإعدامه

أحدث الأخبار

طلب غريب من قاتل «طالبة المنصورة» بعد الحكم بإعدامه

طلب غريب من قاتل «طالبة المنصورة» بعد الحكم بإعدامه
٠٦:٣٢:٤١ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

كشف محامي المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة بمصر، نيرة أشرف، سبب طلب موكله جواله بعد الحكم بإعدامه في جلسة المحكمة.

وأوضح المحامي أن المتهم طلب هاتفه لإثبات شيئًا للمحكمة لصورة تجمعه بالضحية، مطالبًا المحكمة بالعثور على جواله.

وأشار إلى أن المتهم طلب من والدته مسامحته على الحادث وأنه كان مضغوطا وحدث له انفجار، مؤكدا أن والد المجني عليها خطف الجاني قبل الحادث وأجبره على توقيع إيصالات أمانة.

وأضاف المحامي أن القاتل أبلغه بكلمات تعرفها والدته يرددها دائما للمزاح معها لتتأكد أن تلك الرسائل من ابنها، بجانب ذكر بعض الأمور الخاصة، وقال بعد صدور الحكم: “خلوا بالكم من أمي وأخواتي البنات”.

وتابع موجهًا رسالة إلى والدته: متزعليش مني أنا كنت مضغوط وما أعرفش عملت كده إزاي والبنت دي دمرت لي حياتي.

يذكر أنه المحكمة حكمت حضوريًا بإجماع الآراء، بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية ، لقتلة الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

الكلمات الدلالية:
إعدام طالبة المنصورة محمد عادل مصر

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. ابتكار سطح أسفلتي جديد لتصريف مياه السيول

بالفيديو.. ابتكار سطح أسفلتي جديد لتصريف مياه السيول

منذ 7 سنوات
دور نشر لا تفوتك زيارتها في معرض الكتاب

دور نشر لا تفوتك زيارتها في معرض الكتاب

منذ 5 سنوات
«المرور»: إتاحة نظام «باشر» لرفع المخالفات من موقع الحادث

«المرور»: إتاحة نظام «باشر» لرفع المخالفات من موقع الحادث

منذ 5 سنوات
«العصيمي» يرد على اتهامه بحظر المعلمين

«العصيمي» يرد على اتهامه بحظر المعلمين

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *