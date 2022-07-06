إلى أين يصل «قمر الحج» هذه الليلة وكيف سيظهر؟

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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قمر اليوم الأربعاء بدأ في الظهور عند الظهر تقريبا، وسيصل أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الجنوب قبيل غروب الشمس وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب عند منتصف الليل بإذن الله.

وأوضح زاهرة أن القمر في فترة التربيع الأول يظهر نصفه مضاء، وهو وقت مثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المناظير.

وأضاف زاهرة: “سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر فجر اليوم التالي الخميس عند الساعة 05:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض”.

وكما هو معروف في هذه الأوقات من السنة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر.