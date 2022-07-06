الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. امتلاء جامع الراجحي بالمصلين وقراء وحفظة القرآن
فوضى بمطار قرطاج الدولي.. وتوقيف 8 أجانب وإلغاء عدد من الرحلات (فيديو)
قبل شراء أضحية العيد.. شاهد هذا الفيديو أولًا !
إلى أين يصل «قمر الحج» هذه الليلة وكيف سيظهر؟
طلب غريب من قاتل «طالبة المنصورة» بعد الحكم بإعدامه
استشاري يحذر.. عادة سلبية تتسبب في ارتفاع ضغط الدم

صحة

استشاري يحذر.. عادة سلبية تتسبب في ارتفاع ضغط الدم

استشاري يحذر.. عادة سلبية تتسبب في ارتفاع ضغط الدم
٠٦:٢٤:١٤ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة السهر وقلة النوم، وتسبب في ارتفاع الضغط.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن النوم أقل من 4 ساعات يومياً من أسباب ارتفاع ضغط الدم”.

وفي وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب من خطورة القلق على صحة القلب وارتفاع الضغط.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “بالفصحى.. القلق الشديد من أسباب تَقَلُّب الضغط (نوبات ارتفاع متكررة شديدة)”.

وأضاف د. خالد النمر “باللغة المحلية.. القلق يلعب في الضغط لعب سعيدة في السطوح”، حسب تعبيره.

الكلمات الدلالية:
الضغط النوم خالد النمر خطورة السهر ضغط الدم قلة النوم

مواد ذات صلة

المزيد
عنصر ضروري لصحة قلبك..تعرّف على أهم مصادر البوتاسيوم الغذائية

عنصر ضروري لصحة قلبك..تعرّف على أهم مصادر البوتاسيوم الغذائية

منذ 3 سنوات
بالفيديو.. استشاري يكشف عن أهم أسباب الفشل الكلوي

بالفيديو.. استشاري يكشف عن أهم أسباب الفشل الكلوي

منذ شهرين
6 أسباب لاستمرار السعال عند الأطفال

6 أسباب لاستمرار السعال عند الأطفال

منذ 4 سنوات
خليط «الموز بالعسل» يعالج الكحة والتهاب الشعب الهوائية

خليط «الموز بالعسل» يعالج الكحة والتهاب الشعب الهوائية

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *