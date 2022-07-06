استشاري يحذر.. عادة سلبية تتسبب في ارتفاع ضغط الدم

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حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة السهر وقلة النوم، وتسبب في ارتفاع الضغط.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن النوم أقل من 4 ساعات يومياً من أسباب ارتفاع ضغط الدم”.

وفي وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب من خطورة القلق على صحة القلب وارتفاع الضغط.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “بالفصحى.. القلق الشديد من أسباب تَقَلُّب الضغط (نوبات ارتفاع متكررة شديدة)”.

وأضاف د. خالد النمر “باللغة المحلية.. القلق يلعب في الضغط لعب سعيدة في السطوح”، حسب تعبيره.