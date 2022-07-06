الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
3 أسود وفرس نهر وجهًا لوجه وسط بركة مياه.. والنهاية غير متوقعة (فيديو)
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منوعات

3 أسود وفرس نهر وجهًا لوجه وسط بركة مياه.. والنهاية غير متوقعة (فيديو)

3 أسود وفرس نهر وجهًا لوجه وسط بركة مياه.. والنهاية غير متوقعة (فيديو)
٠٥:٤٠:٢٤ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لمعركة وسط بركة من المياه، بين ثلاثة أسود وفرس النهر.

وفي المقطع، ظهر ثلاثة أسود يحاولون عبور بركة من المياه إلى الضفة، الأخرى، وهو ما  اعتبره فرس النهر، تعدياً على منطقته، فطاردهم وتمكن من تفريهم، بل هاجم أحدهم وكاد أن يفتك به بفكيه الكبيرين.

المقطع التقطه سائح ذهب لدولة بوتسوانا جنوب القارة الأفريقية لتصوير الحيوانات البرية، وحصد على نسبة مشاهدات عالية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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أسود جنوب إفريقيا فرس النهر مطاردة بين الحيوانات معركة

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