“رافد” تقدم خدمة النقل لأكثر من 590 ألف طالب في 12 ألف مدرسة

تواصل – واس:

اختتمت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” -الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي- أعمالها للعام الدراسي 1443هـ، حيث قدمت الخدمة لأكثر من 590 ألف طالبٍ وطالبة من التعليم العام والتربية الخاصة في مختلف مناطق المملكة، شملت 12 ألفًا و86 مدرسةٍ، عبر أسطول يتجاوز 15 ألف حافلةٍ ومركبة.

وأوضحت “رافد” في تقريرها الختامي للعام الدراسي أنها عملت على تدريب وتأهيل 207 مراقبين ميدانيين وفق أفضل الممارسات للقيام بعمليات الفحص والمراقبة، قاموا بأكثر من 59 ألف زيارةٍ ميدانية للتأكد من جودة الخدمة والتحقق من سير العمل.

وأجرت فحص أكثر من 15 ألف حافلةٍ؛ للتحقق من توفر المتطلبات الخاصة بالأمن والسلامة وجودة الخدمة والهوية المدرسية.

وفي إطار حرصها واهتمامها بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في خدمة النقل المدرسي، درّبت رافد أكثر من 15 ألف سائقٍ خلال العام الحالي عبر برنامج تدريبي مكثف شمل جميع مناطق المملكة قدمه مدربون وخبراء مختصون في جوانب الأمن والسلامة وخطط الطوارئ والإخلاء وذلك بحضور مسؤولي خدمات الطلاب بإدارات التعليم، وممثلي الجهات ذات العلاقة.

استغلال التقنيات الحديثة

وعملت على تطوير الأنظمة والتطبيقات التقنية التي تعزز الجانب الإشرافي والرقابي على أمن وسلامة المستفيدين من الخدمة، كنظام المراقبة الآلية للحافلات AVL، الذي يربط غرفة التحكم بأجهزة استشعار وتتبع للحافلات لمتابعة سلوك السائقين أثناء القيادة ورصد المخالفات.

كما طورت رافد تطبيق المراقب الذي يتيح للمراقبين الميدانيين فحص الحافلات ورصد المخالفات ومتابعة معالجتها.

واتخذت الشركة جانباً آخراً لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة من خلال إطلاق سلسلة أفلام كرتونية ومقاطع فيديو توعوية على حسابات رافد في مواقع التواصل الاجتماعي، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة كالمديرية العامة للدفاع المدني والهلال الأحمر.

تحسين بيئة العمل

كما نفذ مركز خدمة العملاء أكثر من 205 آلاف عمليةٍ عبر قنواتها الاتصالية التي تمكن المستفيد من تقديم البلاغات والملاحظات الخاصة بالأمن والسلامة، في حين بلغ عدد البلاغات التشغيلية 9115 بلاغًا تمت معالجتها بالكامل.

وحرصت رافد أيضًا على توفير بيئة عمل جاذبة ومعززة للإبداع والتعلم، وتطوير منسوبيها بكافة المجالات، بالتالي نفذت أكثر من 264 مبادرةً متنوعة استمرت طوال العام، مما كان له أثر فاعل وملموس في تشجيعهم على العمل وزيادة إنتاجيتهم، ومواصلة تفعيل التعليم الإلكتروني للموظفين في مختلف التخصصات.

وبهدف تعزيز التدريب الذاتي وغير مقيد ولامحدود بمكان العمل والتي من خلالها تم استثمار أكثر من 9 آلاف ساعةٍ تدريبية لما يقارب 800 دورةٍ تدريبية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تدريبية داخلية بهدف تمكين الموظفين من نشر المعرفة والاستفادة من الموارد والخبرات الموجودة بالشركة.

مشاركة دولية

وتأتي مشاركة رافد في العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية التي تخص قطاع النقل والتعليم والأمن والسلامة وغيرها كمعرض الدفاع المدني (اليوم العالمي للدفاع المدني)، ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقام في دبي، ومؤتمر السلامة المرورية، ومؤتمر 2022 InnoXera، والمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، تأكيدًا على أهمية تواجد الشركة وحضورها الفعّال في كافة المجالات التي تخص خدمات الشركة وأهدافها، ونقل تجاربها في عدة نواحٍ تطويرية وتقنية، بجانب البحث عن سبل التعاون وعرض الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية التي تسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات.

كما حرصت على توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة، كاتفاقية برنامج التقييم النفسي والسلوكي للسائقين بالتعاون مع أكاديمية SaveFast، واتفاقية مشروع توطين صناعة الحافلات الأول من نوعه في المملكة.

بجانب البدء في مشروع النقل للمدارس الخاصة، كما قامت الشركة بزيارة عدد من المنظمات والجهات الدولية لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة آخر المستجدات في مجال خدمات النقل ورفع مستويات الأمن والسلامة في النقل المدرسي.

وتتويجاً لهذه الجهود المبذولة حصلت الشركة على العديد من الجوائز وشهادات اعتماد عالمية في عدد من المجالات، كشهادة الآيزو في السلامة المرورية، وشهادة الاعتماد في مجال التفتيش على الحافلات من المركز السعودي للاعتماد، وجائزة دبي للنقل المستدام في مجال السلامة في التنقل، ومؤخرًا اعتماد الشركة كمزود معتمد للتجهيزات الفنية من قبل الهيئة العامة للنقل.