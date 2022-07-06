الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مؤتمر صحفي يومي حول الحج يستضيف 3 متحدثين
رئيس حكومة بريطانيا ردًا على مطالب استقالته: لن أرحل
ارتفاع ضحايا الأمطار والفيضانات في باكستان إلى 77 قتيلاً
“الغذاء والدواء”: 6 نصائح عند استخدام الأجهزة الطبية في الحج
خدمة للحجاج.. “المياه الوطنية” تُعلن نجاح خطتها التشغيلية في “المدينة”
“الصحة”: 4 مستشفيات و26 مركزًا في منى وخدمات طبية لـ 86 ألف حاج في المدينة وجدة

أحدث الأخبار

مؤتمر صحفي يومي حول الحج يستضيف 3 متحدثين

مؤتمر صحفي يومي حول الحج يستضيف 3 متحدثين
٠٤:١٠:٥٠ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

أعلنت وزارة الإعلام، أنه في تمام الساعة  7:45 مساء من أيام 8 – 9 – 10 من ذي الحجة الموافق 7 – 8 – 9 من يوليو؛ سيعقد المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج 1443هـ.

ويستضيف المؤتمر 3 متحدثين هم، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، لتقديم إيجاز عن مستجدات موسم حج هذا العام.

سيتم نقل المؤتمر على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات التلفزيونية المشاركة في تغطية موسم الحج.

الصورة

الكلمات الدلالية:
الحج الحج والعمرة الداخلية مؤتمر الحج

مواد ذات صلة

المزيد
بعد جريمة طفل أبها.. مغردون يطالبون بإبعاد‬ الخادمات الإثيوبيات

بعد جريمة طفل أبها.. مغردون يطالبون بإبعاد‬ الخادمات الإثيوبيات

منذ 8 سنوات
“الخدمة المدنية” تمنح الجهات الحكومية صلاحيات تسجيل الوظائف

“الخدمة المدنية” تمنح الجهات الحكومية صلاحيات تسجيل الوظائف

منذ 8 سنوات
السجن 12 عاماً لـ«سوري» شرع في تنفيذ عملية انتحارية ضد قوات الأمن بموسم الحج

السجن 12 عاماً لـ«سوري» شرع في تنفيذ عملية انتحارية ضد قوات الأمن بموسم الحج

منذ 5 سنوات
إطلاق نظام «تدوير» لتيسير نقل الموظفين بين الجهات الحكومية

إطلاق نظام «تدوير» لتيسير نقل الموظفين بين الجهات الحكومية

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *