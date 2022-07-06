مؤتمر صحفي يومي حول الحج يستضيف 3 متحدثين

تواصل- فريق التحرير

أعلنت وزارة الإعلام، أنه في تمام الساعة 7:45 مساء من أيام 8 – 9 – 10 من ذي الحجة الموافق 7 – 8 – 9 من يوليو؛ سيعقد المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج 1443هـ.

ويستضيف المؤتمر 3 متحدثين هم، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، لتقديم إيجاز عن مستجدات موسم حج هذا العام.

سيتم نقل المؤتمر على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات التلفزيونية المشاركة في تغطية موسم الحج.