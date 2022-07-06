هل من الضروري أن يكون لك هواية؟

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ما فوائد أن يكون لك هواية؟ وإذا كان ذلك ضروريا، فكيف يختار المرء الهواية المناسبة له؟ يجيب على هذه التساؤلات خبراء الصحة النفسية، الذين نصحوا بأن يبحث كل شخص عن هواية لممارستها.

ووفق الخبراء، فإن وجود هواية شخصية يعزز صحة المخ والحالة المزاجية، ويساعد على تكوين روابط اجتماعية جديدة، مع مراعاة أن تتناسب الهواية مع سمات الشخص سواء كان منفتحًا أو منبسطًا أو متوافقًا أو صاحب ضمير أو عصبيًا.

وقالت إخصائية علم النفس الإكلينيكي، مونيكا فيرماني، مؤلفة كتاب “A Deeper Wellness: Conquering Stress” إن أفضل طريقة للتعرف على الهوايات المناسبة للشخص تكون من خلال تعلم المرء المزيد عن نفسه.

ونقل موقع “العربية” عن صاحبة الكتاب تقسيمها للشخصية إلى 5 أنواع وهي الانفتاح والضمير والانبساط والتوافق والعصبية.

وقالت الدكتورة فيرماني: “يمثل كل عامل من عوامل الشخصية الخمسة هذه سلسلة متصلة بين طرفي نقيض. يمتلك معظم الناس سمات في مكان ما في منتصف نقطة الأضداد القطبية، وعندما ينضج الشخص ويتعلم ويكتسب خبرات من خلال تجارب الحياة، تتغير سماته الشخصية”.