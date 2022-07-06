العراق: إيرادات النفط تتجاوز 60 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022

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تجاوز مجموع إيرادات النفط للعراق، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 60 مليار دولار، حسب ما أظهرت بيانات نشرتها وكالة الأنباء العراقية.
وشهدت الإيرادات النفطية نموًا مضطردًا على مدى الأشهر الستة الأولى من السنة، حيث انتقل من 8 مليارات و322 مليون دولار في شهر يناير، إلى أكثر من 11.5 مليار دولار في يونيو الماضي.
فيما ارتفعت إيرادات صادرات النفط العراقي بما يقرب من 69 ألف دولار، خلال يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو، مع تراجع متوسط أسعار النفط العالمية. وأعلنت وزارة النفط الإحصائية الأولية للكميات المصدّرة من النفط الخام والإيرادات المُحَققة، موضحةً أن معدل الصادرات بلغ 3.373 مليون برميل يوميًا بزيادة 73 ألف برميل مقارنة بشهر مايو الذي سجل 3.3 مليون برميل يوميًا.
وبلغت إيرادات صادرات النفط العراقي، الشهر الماضي، نحو 11.505 مليار دولار بارتفاع عن مايو الذي سجل 11.436 مليار دولار، نتيجة ارتفاع سعر البرميل من 111.79 دولار في مايو إلى 113.70 دولار خلال الشهر الماضي.