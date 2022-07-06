العراق: إيرادات النفط تتجاوز 60 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022

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تجاوز مجموع إيرادات النفط للعراق، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 60 مليار دولار، حسب ما أظهرت بيانات نشرتها وكالة الأنباء العراقية.