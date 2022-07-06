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ارتفاع ضحايا الأمطار والفيضانات في باكستان إلى 77 قتيلاً
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ارتفاع ضحايا الأمطار والفيضانات في باكستان إلى 77 قتيلاً

ارتفاع ضحايا الأمطار والفيضانات في باكستان إلى 77 قتيلاً
٠٤:٠٢:٣١ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الحالية في باكستان إلى 77 قتيلاً، منهم 37 قتيلاً سقطوا في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وأوضحت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن في مؤتمر صحفي اليوم في إسلام آباد أن باكستان تعاني من ظاهرة التغير المناخي، حيث أدى الاحتباس الحراري إلى زيادة في هطول الأمطار الموسمية بنسبة 87% منذ الثامن والعشرين من يونيو الماضي.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان والمناطق المحيطة بها؛ وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات وسيول غمرت العديد من الأحياء السكنية، وأدت كذلك إلى انقطاع شبكة الطرق وخطوط سكك الحديد، بجانب سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتشريد المئات.

وقالت الهيئة الوطنية الإقليمية لإدارة الكوارث الطبيعية: إن الفيضانات في بلوشستان أدت إلى انهيار أكثر من 100 منزل وانجراف الطرق، مضيفة أن فرق الإغاثة تبذل جهودًا متواصلة لإغاثة المنكوبين من الفيضانات والسيول.

الكلمات الدلالية:
الاحتباس الحراري التغير المناخي الفيضانات باكستان

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