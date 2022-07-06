رئيس حكومة بريطانيا ردًا على مطالب استقالته: لن أرحل

تواصل – فريق التحرير:

في رد صادم، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ردًا على مطالب استقالته أنه لن يرحل.

وأوضح جونسون في جلسة انتقادات عاصفة بالبرلمان، أنه في أزمات مماثلة يتوقع من الحكومة مواصلة مهامها لا الاستقالة، مؤكدًا أن مهمة رئيس الوزراء في الظروف الصعبة هي الاستمرار وهذا ما سيفعله.

وأضاف أنه يرفض التنمر وسيستمر في منصبه، لافتًا إلى أن الاقتصاد البريطاني يمر بفترة صعبة، مؤكدًا بقاءه في منصبه رغم الاستقالات، وأنه سيتحمل مسؤولياته، وعلى الحكومة البريطانية تحمل مسؤولياتها خلال الأزمات.

ووسط انتقادات داخل مجلس العموم البريطاني، دعت المعارضة لانتخابات عامة في حال رفض جونسون الاستقالة، متهمة جونسون بالتغطية على مسؤول حكومي متهم بالتحرش.

فيما أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن جونسون لا يعتزم إجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أنه واثق من تخطي التصويت على سحب الثقة.

وخاطب وزير الصحة البريطاني المستقيل جونسون، بأنه قد طفح الكيل، وأنه قلق جدًا من نظرة الجيل المقبل لحزب المحافظين، مطالبًا الجميع بإنقاذ صورة الحزب.

يأتي هذا في الوقت الذي، يجري فيه الحديث عن 28 استقالة في فريق رئيس الوزراء البريطاني بينها حقيبتان سياديتان، مؤكدين أنهم تقدموا باستقالاتهم احتجاجًا على سلسلة أزمات وفضائح تواجه جونسون.