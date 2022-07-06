الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
رئيس حكومة بريطانيا ردًا على مطالب استقالته: لن أرحل
ارتفاع ضحايا الأمطار والفيضانات في باكستان إلى 77 قتيلاً
“الغذاء والدواء”: 6 نصائح عند استخدام الأجهزة الطبية في الحج
خدمة للحجاج.. “المياه الوطنية” تُعلن نجاح خطتها التشغيلية في “المدينة”
“الصحة”: 4 مستشفيات و26 مركزًا في منى وخدمات طبية لـ 86 ألف حاج في المدينة وجدة
النفط يصعد ويتجاوز خسائره.. وخام برنت قرب الـ 106 دولارات للبرميل

أحدث الأخبار

رئيس حكومة بريطانيا ردًا على مطالب استقالته: لن أرحل

رئيس حكومة بريطانيا ردًا على مطالب استقالته: لن أرحل
٠٤:٠٤:٠٥ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في رد صادم، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ردًا على مطالب استقالته أنه لن يرحل.

وأوضح جونسون في جلسة انتقادات عاصفة بالبرلمان، أنه في أزمات مماثلة يتوقع من الحكومة مواصلة مهامها لا الاستقالة، مؤكدًا أن مهمة رئيس الوزراء في الظروف الصعبة هي الاستمرار وهذا ما سيفعله.

وأضاف أنه يرفض التنمر وسيستمر في منصبه، لافتًا إلى أن الاقتصاد البريطاني يمر بفترة صعبة، مؤكدًا بقاءه في منصبه رغم الاستقالات، وأنه سيتحمل مسؤولياته، وعلى الحكومة البريطانية تحمل مسؤولياتها خلال الأزمات.

ووسط انتقادات داخل مجلس العموم البريطاني، دعت المعارضة لانتخابات عامة في حال رفض جونسون الاستقالة، متهمة جونسون بالتغطية على مسؤول حكومي متهم بالتحرش.

فيما أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن جونسون لا يعتزم إجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أنه واثق من تخطي التصويت على سحب الثقة.

وخاطب وزير الصحة البريطاني المستقيل جونسون، بأنه قد طفح الكيل، وأنه قلق جدًا من نظرة الجيل المقبل لحزب المحافظين، مطالبًا الجميع بإنقاذ صورة الحزب.

يأتي هذا في الوقت الذي، يجري فيه الحديث عن 28 استقالة في فريق رئيس الوزراء البريطاني بينها حقيبتان سياديتان، مؤكدين أنهم تقدموا باستقالاتهم احتجاجًا على سلسلة أزمات وفضائح تواجه جونسون.

الكلمات الدلالية:
انتخابات مبكرة بريطانيا جونسون مجلس العموم البريطاني

مواد ذات صلة

المزيد
«الاتصالات»: ليس من حق الشركات إلزام المشترك بالاستمرار في الخدمة

«الاتصالات»: ليس من حق الشركات إلزام المشترك بالاستمرار في الخدمة

منذ 5 سنوات
القبض على مواطنَيْن سرقا كيابل كهربائية من مواقع تحت الإنشاء في جدة

القبض على مواطنَيْن سرقا كيابل كهربائية من مواقع تحت الإنشاء في جدة

منذ 3 أيام
ناطحة سحاب تصهر السيارات وتنضج البيض تفوز بجائزة أسوأ تصميم معماري

ناطحة سحاب تصهر السيارات وتنضج البيض تفوز بجائزة أسوأ تصميم معماري

منذ 7 سنوات
اليمن.. قوات الشرعية تحبط محاولة تسلل للمتمردين في تعز

اليمن.. قوات الشرعية تحبط محاولة تسلل للمتمردين في تعز

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *