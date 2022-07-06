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فيديو نادر لكلمة الملك عبدالعزيز في موسم الحج قبل 86 عامًا

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فيديو نادر لكلمة الملك عبدالعزيز في موسم الحج قبل 86 عامًا

فيديو نادر لكلمة الملك عبدالعزيز في موسم الحج قبل 86 عامًا
٠٤:٤١:٣٥ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير

دقيقتان ونصف هي عمر هذا الفيديو النادر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لكلمة الملك عبدالعزيز (رحمه الله) في موسم الحج لـ عام 1357هـ قبل 86 عامًا تقريبًا.

أظهر الفيديو، الذي نشره حساب نوادر من التاريخ على “تويتر”، الملك عبدالعزيز “رحمه الله”، جالسًا وحوله كبار رجال الدولة واقفون يستمعون إلى كلمته، وأشار الحساب إلى أن فيديو الملك تم تلوينه لاحقًا.

وقال الملك المؤسس في كلمته، إن الله شرَّف بيته العتيق، لذلك وجب علينا وعلى المسلمين عامة فى هذا البلد الأمين التناصح والدعوة إلى الله وإعلانها.

وأضاف الملك عبد العزيز في كلمته التاريخية:”إنى في موقفي هذا في بلد الله الحرام أدعو المسلمين عامة إلى التفهم الحقيقي للدعوة المحمدية والتمسك بها”.

وتابع: “إن الرسول جاء بدعوة التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو “ليس كمثله شيء وهو السميع البصير””.

واختتم الملك المؤسس كلمته بالقول: “إنهم إذا أتم لهم ذلك وجب عليهم أن يستمسكوا بحبل الله وأن يجتنبوا ما نهى الله عنه، وليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة.. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته”.

كان الحساب نفسه قد نشر فيديو لموسم الحج عام 1356هــ 1938م، أي قبل 84 عامًا.

ويظهر مقطع الفيديو، الحجاج الراجلين ومن أتى من بلده على الإبل، وكذلك السيارات، في مشاهد يتوقف فيها اللسان عن التعبير انبهارًا، وتدمع العينين صباحًا ومساءً سرورًا وترحابًا، وتقف الجوارح تتمتع بهذه اللحظات التاريخية وتكاد تنطق إعجابًا.

الكلمات الدلالية:
الملك عبد العزيز مكة موسم الحج نوادر من التاريخ

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