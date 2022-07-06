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خدمة للحجاج.. “المياه الوطنية” تُعلن نجاح خطتها التشغيلية في “المدينة”
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خدمة للحجاج.. “المياه الوطنية” تُعلن نجاح خطتها التشغيلية في “المدينة”

خدمة للحجاج.. “المياه الوطنية” تُعلن نجاح خطتها التشغيلية في “المدينة”
٠٣:٣٥:٥٥ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي بمنطقة المدينة المنورة، عن نجاح منظومتها التشغيلية في موسم الحج، وذلك خلال الفترة من 15 ذي القعدة وحتى 6 من ذي الحجة في المدينة المنورة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن كمية المياه الموزعة بلغت 13 مليون متر مكعب، بزيادة بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت كمية المياه المعالجة ثلاثيًا 5.9 ملايين متر مكعب بزيادة بلغت 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالة انقطاع للمياه في المسجد النبوي الشريف، والمنطقة المركزية، والمواقع الدينية خلال فترة الموسم الأول، وأن متوسط ساعات الضخ اليومي المستمر للمياه بالمدينة المنورة كانت على مدار اليوم لتلبية احتياجات المستفيدين.

وأشارت إلى أن أرقام الحالة التشغيلية، تعكس جاهزية المنظومة المائية والبيئية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتجسِّد كفاءة الخدمات المائية والبيئية المقدَّمة لحجاج بيت الله، مؤكدة أن الزيارات الميدانية مستمرة لمتابعة كفاءة العمليات التشغيلية، لينعم الحجيج بمنظومةٍ متكاملة من الخدمات.

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الكلمات الدلالية:
الخطتة التشغيلية المدينة المنورة شركة المياه الوطنية موسم الحج

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