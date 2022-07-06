“الغذاء والدواء”: 6 نصائح عند استخدام الأجهزة الطبية في الحج

تواصل- فريق التحرير

حدّدت هيئة الغذاء والدواء طريقة استخدام الأجهزة الطبية خلال الحج.

وأوضحت الهيئة، في إنفوجراف على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الاستخدام الصحيح للأجهزة الطبية أثناء تأدية مناسك الحج يضمن القياسات الدقيقة، وحددت الهيئة 6 نصائح للاستخدام الصحيح، وهي:

1 – عند قياس ضغط الدم يجب تجنب تناول الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكافيين لمدة 30 دقيقة قبل القياس.

2 – حذرت من قياس ضغط الدم حينما تكون متوترًا أو غاضبًا، مشددة على ضرورة أخذ قسط من الراحة قبل القياس.

3 – أوصت بالجلوس على كرسي بشكل صحيح وعدم وضع قدم على أخرى وقت القياس.

4 – أكدت أن قياس الأنسولين وسكر الدم بشكل سليم يستدعي حفظ عبوات الأنسولين بالثلاجة، والاحتفاظ بالعبوة المراد استخدامها في درجة حرارة الغرفة، وعدم وضعها في الفريزر أو تعريضها لأشعة الشمس أو الحرارة المرتفعة.

5 – نصحت بغسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون وتجفيفها بالكامل، واستخدام المسحات الطبية.

6 – أرشدت إلى إمساك الإصبع جيدًا إلى الأسفل حتى تخرج قطرة الدم وتقوم بالتقاطها بشريط التحليل.