“الصحة”: 4 مستشفيات و26 مركزًا في منى وخدمات طبية لـ 86 ألف حاج في المدينة وجدة

تواصل – واس:

أكدت وزارة الصحة، أنها رفعت من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيوت الله، يوم التروية، ويوم النحر وأيام التشريق.

4 مستشفيات و26 مركزًا صحيًا لخدمة ضيوف الرحمن

وأوضحت أنها جهزت 4 مستشفيات و26 مركزًا صحيًا لخدمة ضيوف الرحمن في مشعر منى خلال موسم حج هذا العام ، حيث بدأت في فتح العيادات لاستقبال الحجاج المرضى وخدمتهم، على مدار الساعة، مؤكدة أن المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة تقدم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن من خلال كوادر متخصصة ومؤهلة، عبر تقنيات حديثة وتجهيزات طبية متقدمة، مشيرة إلى أنها وزعت في منى 4 مستشفيات هي:

1 – مستشفى الطوارئ بسعة 190 سريرًا، منها 12 سريراً للطوارئ، و34 سريرًا للعناية المركزة.

2 – مستشفى منى الجسر، بطاقة 150 سريرًا خصصت منها 36 سريرًا للطوارئ، و28 سريراً للعناية المركزة.

3 – مستشفى منى الوادي، بطاقة 160 سريرًا، وللطوارئ 24 سريرًا و25 سريرًا للعناية المركزة.

4 – مستشفى منى الشارع الجديد، بسعة 50 سريرًا منها 13 سرير طوارئ و16 سريرًا للعناية المركزة.

وأشارت إلى أنها رفعت جاهزية 26 مركزًا صحيًا داخل مشعر منى، مؤكدة أن المراكز الصحية تتوزع لتغطي كافة المواقع في مشعر منى، لكي يسهل وصول ضيوف الرحمن لها، يساند هذه المنشآت الصحية أسطول من النقل الإسعافي، مكون من 100 سيارة إسعاف صغيرة، و75 سيارة إسعاف كبيرة، لمباشرة أي حالات طارئة.

49 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية في المشاعر وجدة والطائف

وأكدت الوزارة أنها قدمت خدماتها الطبية والعلاجية لـ 49,439 حاجًا وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم، وذلك عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات ومزدلفة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

وبينت أن ضيوف الرحمن استفادوا من هذه الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث أجريت 5 عمليات قلب مفتوح، و93 قسطرة قلبية، فيما أجريت 256 عملية غسيل كلوي، و5 عمليات مناظير، و149 عملية جراحية، بينما تم دخول 400 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وشارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية منها 4 حالات تشخيص جلطات دماغية، وحالة للرعاية الحرجة عن بعد، وحالة للأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية، “تطبيق صحتي” 1533 حاجًا وحاجة.

مستشفيات المدينة المنورة تقدّم أكثر من 37 ألف خدمة طبية وتوعوية للحجاج

قدّمت المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة المدينة المنورة ما قبل موسم الحج 37 ألف خدمة طبية للحجاج، في التخصصات الطبية كافة، إلى جانب الخدمات التوعوية في منافذ القدوم والمغادرة، لافتة إلى أن الخدمات شملت:

1 – تقديم 31205 لقاح.

2 – عمل 67 جلسة غسيل كلوي.

3 – تنفيذ 21 عملية قسطرة قلبية.

4 – تقديم 68 نشرة توعوية إلكترونية للحجاج بعدة لغات.

5 – تنفيذ 27 جولة توعوية ميدانية لمتابعة تقديم الخدمات الصحية في المراكز والمرافق الصحية الموسمية.

6 – استفاد 38073 حاجًا من الخدمات التوعوية الصحية المقدمة في منافذ القدوم والمغادرة بمنطقة المدينة المنورة.