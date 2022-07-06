استقالة وزيرة العدل في بريطانيا فيكتوريا أتكنز

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن وزيرة العدل فيكتوريا أتكنز، تقدمت باستقالتها من حكومة بوريس جونسون.

وأوضحت أن الوزير روبن والكر، أيضًا تقدم باستقالته من منصبه، كما قدم وزير الطفولة والأسرة في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته اليوم، وذلك بعد استقالة الصحة والمالية.

وأكدت أن الوزراء تقدموا باستقالاتهم احتجاجًا على سلسلة أزمات وفضائح تواجه جونسون، فيما تداولت أنباء عن استقالة نحو 11 وزيرًا في فريق رئيس الوزراء البريطاني بينها حقيبتان سياديتان، حسب العربية”.

فيما قرر جونسون تعيين ناظم الزهاوي وزيرًا للمالية وستيف باركلي وزيرا للصحة، في أعقاب استقالة وزيرين من وزارته.

وكان حزب المحافظين في بريطانيا قد أجرى تصويتًا على سحب الثقة من جونسون، محذرًا من أن الانقسام سيؤدي إلى ما وصفه بالكارثة العظمى في حال شكلت المعارضة حكومة، لينجو رئيس الحكومة من تصويت البرلمان بسحب الثقة منه، متعهدًا بتخفيض الضرائب في حال بقائه في السلطة.