حساب المواطن: 123 مليار ريال إجمالي مبلغ الدفعات منذ الانطلاق حتى الدفعة 56

تواصل- فريق التحرير

أعلن المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن، أن 123 مليار ريال هي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 56 لشهر يوليو.

كان متحدث الحساب، قال إنه سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي.

في سياق متصل، حدد برنامج حساب المواطن، خطوات التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم كالتالي:

1- إنشاء حساب جديد.

2- تسجيل الدخول للموقع.

3- تغيير كلمة المرور.

4- التأكد ومراجعة البيانات.

5- رفع الوثائق المطلوبة.

6- إدخال البيانات.

يذكر أنه صدر التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وتضمن التوجيه الكريم “إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً”، وتخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.