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39 إصابة جديدة.. ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العراق
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39 إصابة جديدة.. ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العراق

39 إصابة جديدة.. ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العراق
٠١:٢٤:٥٤ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، أنها سجلت ما لا يقل عن  39 إصابة جديدة بمرض الكوليرا.

وأوضحت أن  إجمالي الإصابات بالكوليرا، ارتفعت إلى أكثر من 200 حالة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن العدد الكلي للوفيات في كركوك وحدها وصل إلى 76 حالة سجلت هذا العام، ولم تحدد الوزارة أسباب التفشي الجديد للمرض في مناطق شمال البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية  الصحة في “كردستان” العراق، حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تفشي وباء الكوليرا الذي اجتاح الإقليم، مشيرة إلى أن الكوليرا تختلف عن كورونا؛ لأن الكوليرا مرض معروف ومن الممكن معرفة أسبابه وعلاجاته، والسيطرة عليه، مطالبًا المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر.

وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من الإسهال والقيء تصل إلى 40٪ بين الأطفال.

وكان العراق قد شهد في عام 2015 آخر تفش كبير للوباء، حيث اجتاحت البلاد موجة من التفشي في بغداد ومحافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة، وسجّلت حينها مئات الإصابات.

الكلمات الدلالية:
العراق الكوليرا بغداد كركوك

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