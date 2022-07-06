النفط يصعد ويتجاوز خسائره.. وخام برنت قرب الـ 106 دولارات للبرميل

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ارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف من جديد أعلى مستويات الـ 100 دولار للبرميل، اليوم، بزيادة في حدود 1.2% أو ما يعادل 2 دولار، وذلك حينما صعد إلى مستويات 102 دولار للبرميل.

وزاد القياسي في حدود 1.5% وصولاً إلى مستويات قرب الـ 106 دولارات للبرميل بمكاسب بلغت نحو 3 دولارات في البرميل.

وبنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، سجل سعر خام برنت القياسي تراجعًا 7.9% أو ما يعادل 8.86 دولار عند 102.77 دولار للبرميل، وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي بنسبة 8.2% أو 8.93 دولار ليسجل 99.50 دولار للبرميل.

وقال جولدمان ساكس إنه بينما تتزايد احتمالات حدوث ركود بالفعل، فمن السابق لأوانه أن تستسلم سوق النفط لمثل هذه المخاوف.

وأضاف البنك أن الاقتصاد العالمي لا يزال ينمو، ومن المتوقع أن يدعم ارتفاع الطلب على النفط هذا العام نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتدخلت الحكومة النرويجية، أمس الثلاثاء، لإنهاء إضراب قطاع البترول الذي أدى إلى خفض إنتاج النفط والغاز، مما ينهي الجمود الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.