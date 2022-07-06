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“الدفاع الروسية”: تدمير منظومتين صاروخيتين ومستودعين للذخائر في دونباس
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“الدفاع الروسية”: تدمير منظومتين صاروخيتين ومستودعين للذخائر في دونباس

“الدفاع الروسية”: تدمير منظومتين صاروخيتين ومستودعين للذخائر في دونباس
١٢:٥٣:٤٠ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من تدمير منظومتين صاروخيتين أمريكيتين من طراز “هايمارس”، إضافة إلى مستودعين للذخائر في إقليم دونباس.

وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه على الغرب أن يدرك مسؤوليته في ما يتعلق بمقتل المدنيين في دونباس وغيرها.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن أي مقترح لإنشاء محاكم لما يسمى بالتحقيق بأفعال روسيا سيكون مجنونًا وباطلاً قانونيًا، لافتًا إلى أن فكرة معاقبة دولة لديها أكبر قدرة نووية فكرة سخيفة ويحتمل أن تهدد وجود البشرية.

وأشار الكرملين، إلى أن الحبوب الروسية مطلوبة بشكل كبير لكن العقوبات تعرقل وصولها إلى الأسواق الخارجية.

فيما كشف حاكم لوجانسك الأوكراني، أن ليسيتشانسك خضعت بالفعل لسيطرة القوات الروسية، وسط قتال عنيف يدور في المنطقة، لافتًا إلى أن السيطرة على سلوفيانسك ستكون التحدي المقبل في الصراع على دونباس.

وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء بضرورة الاستعداد لقطع روسيا الغاز بشكل كامل، مؤكدًا أن أوروبا لا تريد خوض صراع مباشر مع روسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأمريكي، أن حضور نظيره الروسي قمة مجموعة العشرين لن يمنعه من المشاركة بشكل كامل في القمة.

الكلمات الدلالية:
أمريكا أوروبا أوكرانيا دونباس روسيا قمة العشرين

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