اليوم.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال

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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، الموافق 6 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8408

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2011

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنيه إسترليني 4.4679

فرنك سويسري 3.8652

وصعد مؤشر الدولار بنسبة بلغت 1.6% في إحدى مراحل الجلسة، وهبط اليورو بما يصل إلى 1.75%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أواخر 2002، وهذا أكبر هبوط ليوم واحد للعملة الأوروبية وأكبر مكاسب ليوم واحد للدولار منذ أن عصفت جائحة كوفيد-19 بالأسواق في مارس 2020.

وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في حوالي 24 عامًا، وسجل الدولار الكندي أضعف مستوى في 19 شهرًا، وهبطت الكرونة النرويجية أكثر من 2% مع بدء عمال النفط والغاز اضرابًا عن العمل.

وهوى الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى في عامين أمام الدولار، متضررًا بسبب أزمة الاستقالات التي عصفت بحكومة بريطانيا، وجعلت رئيسها بوريس جونسون في مأزق.

وتزايدت مخاطر انزلاق أوروبا إلى ركود، بعد قفزة بلغت 17% في أسعار الغاز الطبيعي في كل من أوروبا وبريطانيا، ومن المنتظر أن تدفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع.