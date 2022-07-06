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5 ريالات.. أسعار الذهب تتراجع في معاملات اليوم بالمملكة

5 ريالات.. أسعار الذهب تتراجع في معاملات اليوم بالمملكة
١٢:٤٧:٤٦ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسعار الذهب في المملكة اليوم تراجعًا حادًا، ما بين 4 إلى 5 ريالات، في العيارات الأكثر انتشارًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 212.92 ريال أي ما يعادل 56.78 دولار، فيما جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 195.18 ريال/ 52.05 دولار.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا بالمملكة نحو 4 ريالات ليصل إلى سعر 186.30 ريال/ 49.68 دولار، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 159.69 ريال/ 42.58 دولار.

وسجل سعر أوقية الذهب “بيع” نحو 6622.50 ريال/ 1766 دولارًا، في حين بلغ سعر الشراء 6626.25 ريال/ 1767 دولارًا.

وعالميًا ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.03٪ لتصل إلى 1764.35 دولارًا، بينما ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح الأربعاء، وقد وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002، حيث تجددت مخاوف الركود مما دفع المستثمرون إلى عملة الملاذ الآمن.

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