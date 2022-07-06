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“الصحة” تُعلن تسجيل 534 إصابة جديدة بكورونا و774 حالة تعافي

“الصحة” تُعلن تسجيل 534 إصابة جديدة بكورونا و774 حالة تعافي
١٢:٣٥:٠٧ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، تقريرها عن حالة متابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، من حيث الإصابات والوفيات وحالات التعافي.

وأوضحت الوزارة، أنها سجلّت 534 إصابة جديدة بفيروس، فيما رصدت تعافي 774 حالة، مع تسجيل 3 حالات وفاة.

وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 798,474 حالة، من بينها 7,171 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 782,088 حالات، في حين بلغت حصيلة الوفيات  9,215 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

 

الكلمات الدلالية:
حالات التعافي فيروس كورونا كورونا وزارة الصحة

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