بعد أخذ رأي المفتي.. الإعدام لقاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف

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بعد أخذ رأي المفتي، أصدرت محكمة جنايات المنصورة اليوم، حكمًا بالإعدام على المتهم بقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بإعدام المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي قتلت غدرًا على يد طالب أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، مؤكدة أنها أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.

وكان النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم “محمد عادل عوض الله” إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيَّت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وقبل أيام اجتاحت مصر، صدمة وغضب بعد ذبح الطالبة نيرة أشرف بسكين أمام جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ما دفع النيابة العامة إلى الإسراع في تحديد أولى جلسات محاكمة المتهم.