الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
استقالة وزيرة العدل في بريطانيا فيكتوريا أتكنز
حساب المواطن: 123 مليار ريال إجمالي مبلغ الدفعات منذ الانطلاق حتى الدفعة 56
39 إصابة جديدة.. ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العراق
اليوم.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال
قبل يوم التروية.. آخر الاستعدادات في مشعر منى وجسر الجمرات ومزدلفة (فيديو)
“الدفاع الروسية”: تدمير منظومتين صاروخيتين ومستودعين للذخائر في دونباس

أحدث الأخبار

بعد أخذ رأي المفتي.. الإعدام لقاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف

بعد أخذ رأي المفتي.. الإعدام لقاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف
١٢:٣٩:٠١ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

بعد أخذ رأي المفتي، أصدرت محكمة جنايات المنصورة اليوم، حكمًا بالإعدام على المتهم بقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بإعدام المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي قتلت غدرًا على يد طالب أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، مؤكدة أنها أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.

وكان النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم “محمد عادل عوض الله” إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيَّت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وقبل أيام اجتاحت مصر، صدمة وغضب بعد ذبح الطالبة نيرة أشرف بسكين أمام جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ما دفع النيابة العامة إلى الإسراع في تحديد أولى جلسات محاكمة المتهم.

الكلمات الدلالية:
الإعدام النيابة العامة طالبة المنصورة نيرة أشرف

مواد ذات صلة

المزيد
وزير العدل يكلف قضاة «الأحوال الشخصية» في الرياض بالعمل خارج الدوام

وزير العدل يكلف قضاة «الأحوال الشخصية» في الرياض بالعمل خارج الدوام

منذ 6 سنوات
السجن والغرامة لمن يُفشي معلومات الأفراد والمؤسسات

السجن والغرامة لمن يُفشي معلومات الأفراد والمؤسسات

منذ 7 سنوات
تحذير عاجل من «اليونيسف» بسبب حرب أوكرانيا

تحذير عاجل من «اليونيسف» بسبب حرب أوكرانيا

منذ شهرين
مغردون: ميليشيات شيعية بالعراق تقتل شاباً سنيّاً وتُمثِّل بجثته (صورة)

مغردون: ميليشيات شيعية بالعراق تقتل شاباً سنيّاً وتُمثِّل بجثته (صورة)

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *