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صحة

“سعود الطبية” توجه 8 نصائح غذائية لمرضى القلب في العيد

“سعود الطبية” توجه 8 نصائح غذائية لمرضى القلب في العيد
١٢:٤٥:٣٠ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

وجهت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية عددًا من النصائح إلى مرضى القلب مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والتي تساعدهم في التغلب على مشاكلهم الصحية والحماية من مضاعفاتها، ومن أهم هذه النصائح توخي الحيطة والحذر من بعض الأغذية التي لا تناسب حالتهم الصحية مثل اللحوم الحمراء؛ لاحتوائها على نسب عالية من الدهون المشبعة والحلويات والفطائر التي تقدم بكثرة في العيد.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية بالمدينة عبدالله المطيري، أنه من المهم على مرضى القلب إتباع الآتي:

1- تناول الوجبات الغنية بالألياف كالشوفان أو تلك المصنوعة من الحبوب الكاملة التي تساعد على خفض الكوليسترول

2- المحافظة على الوزن الصحي والمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم.

3-الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون الضارة والمشبعة واستبدالها ببدائل منخفضة الدسم والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.

4-المكسرات والأفوكادو لخفض الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول النافع للجسم.

5- الحرص على اختيار مصادر البروتين قليلة الدهن مثل السمك وصدور الدجاج وتجنب منتجات الألبان كاملة الدسم ولحوم الأعضاء الداخلية مثل الكبد والكلى.

6- الحرص على تناول الأطعمة قليلة الملح لتساعد في الحفاظ على صحة ضغط الدم.

7- تجنب ملح الطعام والأطعمة المعلبة والجاهزة والمخللات وغيرها.

8- تناول المزيد من الورقيات الداكنة والفواكه بكثرة لاحتوائها على مضادات أكسدة، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

الكلمات الدلالية:
التغذية العلاجية سعود الطبية عيد الاضحى مرضى القلب

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