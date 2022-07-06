الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بعد الصحة والمالية.. استقالة ثالث وزير في حكومة بوريس جونسون
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بعد الصحة والمالية.. استقالة ثالث وزير في حكومة بوريس جونسون

بعد الصحة والمالية.. استقالة ثالث وزير في حكومة بوريس جونسون
١٢:٠٨:٣٦ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

زلزال كبير أصاب الحكومة البريطانية بعد استقالة وزيري الصحة والمالية، أمس الثلاثاء، قائليْن إنهما لم يعد بإمكانهما العمل لحساب حكومة غارقة في الفضيحة، لتعقبها استقالة وزير الطفولة والأسرة في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، ليكون ثالث وزير يستقيل بعد الصحة والمالية.

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية أن وزير الطفولة البريطاني ويل كوينس، قد استقال احتجاجًا على سلسلة أزمات وفضائح تواجه جونسون.

وتداولت أنباء عن استقالة نحو 11 وزيرًا في فريق رئيس الوزراء البريطاني بينها حقيبتان سياديتان، حسب العربية”.

وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن ​وزير الصحة​ ​البريطاني​ ​ساجد جاويد​، ووزير المالية البريطاني​ ريتشي سوناك قدما استقالتهما إلى ​الحكومة​، وذلك احتجاجًا على قيادة جونسون لحزب المحافظين.

فيما قرر جونسون تعيين ناظم الزهاوي وزيرًا للمالية وستيف باركلي وزيرًا للصحة، في أعقاب استقالة وزيرين من وزارته.

وكان حزب المحافظين في بريطانيا قد أجرى  تصويتًا على سحب الثقة من جونسون، محذرًا من أن الانقسام سيؤدي إلى ما وصفه بالكارثة العظمى في حال شكلت المعارضة حكومة، لينجو رئيس الحكومة من تصويت البرلمان بسحب الثقة منه، متعهدًا بتخفيض الضرائب حال بقائه في السلطة.

الكلمات الدلالية:
استقالة وزراء بريطانيا بوريس جونسون حكومة بريطانيا

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