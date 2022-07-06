الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد.. «التجارة» ترصد أسعار السلع بمختلف مناطق المملكة (صور)
بعد الصحة والمالية.. استقالة ثالث وزير في حكومة بوريس جونسون
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
تغير المناخ يهدد بأزمة في الغذاء.. وتوقعات بانخفاض نسبته 7% بإنتاج الحبوب
بالفيديو.. الأفواج الأخيرة من “ضيوف الرحمن” يؤدون طواف القدوم قبيل يوم التروية
الدعم الحكومي.. المواطن أولاً في مواجهة ارتفاع الأسعار

أحدث الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد.. «التجارة» ترصد أسعار السلع بمختلف مناطق المملكة (صور)

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد.. «التجارة» ترصد أسعار السلع بمختلف مناطق المملكة (صور)
١٢:١٣:٣٣ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – في الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة في جميع مناطق المملكة لمتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار؛ لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

ونفذت الفرق الرقابية خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 7400 عملية رصد لأسعار السلع التموينية بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة مواجهة أي حالة تلاعب أو غش للمستهلك بحزم.

وتهدف الجولات الرقابية المكثفة للرقابة على الأسعار والمتابعة الدائمة لوفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، وتقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لـ 217 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع مناطق المملكة عبر نظام إلكتروني، ومقارنتها بأسعار دول الجوار، ومتابعة أي مؤثرات على العرض والطلب.

وتشمل جولات “التجارة” المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، حيث يتم ضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، وإيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلك.

وتؤكد الوزارة أن المستهلك شريك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وتدعو عموم المستهلكين بعدم التردد في الإبلاغ عند رصدهم أي حالة تلاعب في الأسعار من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.

الكلمات الدلالية:
توجيهات ولي العهد جولات رقابية ضبط أسعار السلع مناطق المملكة وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
سامسونج تكشف عن هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة

سامسونج تكشف عن هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة

منذ 7 سنوات
اليمن.. التحالف ينتزع السيطرة على جزيرة استراتيجية من الحوثيين

اليمن.. التحالف ينتزع السيطرة على جزيرة استراتيجية من الحوثيين

منذ 7 سنوات
توزيع «الحجاب» في شوارع بريطانيا رداً على دعوات التخويف من الإسلام

توزيع «الحجاب» في شوارع بريطانيا رداً على دعوات التخويف من الإسلام

منذ 6 سنوات
عضو بالشوري: المملكة وظفت زيارة «ترامب» لخدمة مصالح العالمين الإسلامي والعربي

عضو بالشوري: المملكة وظفت زيارة «ترامب» لخدمة مصالح العالمين الإسلامي والعربي

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *