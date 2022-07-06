الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
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الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
١٢:٠٦:٠١ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات، “المالية والصحية والتمريض”، وأخرى للعمل بمستشفيات القوات المسلحة، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- استشاري أمراض لثة، “استشاري طب وجراحة الأسنان”.

* المسؤوليات:

–  ينفذ مجموعة كاملة من الواجبات السريرية كما تم تعيينها وفقًا للامتيازات السريرية المعتمدة بشكل فردي.

– يقوم بإجراء عمليات زراعة الأسنان باستخدام طرق العلاج المختلفة المتاحة. يقدم خدمة استشارية على النحو المطلوب.

* المؤهلات والخبرة :

– شهادة البورد أو ما يعادلها كما هو مطلوب في ممارسة اللثة، مع 3 سنوات من الخبرة.

2- استشاري أسنان أطفال، “استشاري طب الأسنان”.

* المسؤوليات:

– ينفذ مجموعة كاملة من الواجبات السريرية كما تم تعيينها وفقًا للامتيازات السريرية المعتمدة بشكل فردي، مع يوفر رعاية وإدارة عالية الجودة للمرضى في جميع جوانب طب أسنان الأطفال.

* المؤهلات والخبرة:

– شهادة البورد أو ما يعادلها كما هو مطلوب، مع 3 سنوات من الخبرة  كحد أدنى.

* التقديم:

– للتقديم يرجى زيارة المنصة الموحدة للتوظيف بالإدارة العامة للخدمات الصحية على الرابط التالي:

( اضغط هنا )

الكلمات الدلالية:
الخدمات الطبية القوات المسلحة طب الأسنان وظائف شاغرة

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