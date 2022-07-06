بالفيديو.. الأفواج الأخيرة من “ضيوف الرحمن” يؤدون طواف القدوم قبيل يوم التروية

بدأت الأفواج الأخيرة من حجاج بيت الله الحرام في أداء طواف القدوم قبيل يوم التروية؛ حيث توافد حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الأربعاء الموافق 7 من ذي الحجة، إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لتأدية طواف القدوم، وذلك لبدء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.

3 مواقعَ لتقديم خدمات التطويف

كانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، خصصت 3 مواقعَ لتقديم خدمات التطويف لحجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن برامجها لموسم حج هذا العام 1443هـ.

وأوضحت أنه تسهيلًا وتيسيرًا علي ضيوف الرحمن من الحجاج في أداء نسكهم بكل اطمئنان، فإن الإدارة خَصَّصَتْ 3 مواقعَ رئيسةَ يكون استقبال الحجاج منها لتطويفهم وهي:

1 – باب الملك فهد.

2 – باب أجياد.

3 – باب السلام.

وأشارت إلى أنه للإشراف على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتلبية طلباتهم ومرافقتهم لأداء نسكهم، فإنه يوجد أكثر من 100 مطوفٍ تقوم الإدارة بالإشراف عليهم، وهم مؤهلون بعدد من الدورات التدريبية المتعلقة بمناسك الحج ومهارات التعامل والتواصل مع ضيوف الرحمن، مع ضرورة تقيد المطوف بالإجراءات الاحترازية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه عدد من الحجاج عن سعادتهم بتجربة الانتقال إلى المشاعر المقدسة بواسطة قطار الحرمين السريع، الذي أسهم في تقليص زمن انتقال الحاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة بنسبة 50%؛ ما يشكل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الأساسية.