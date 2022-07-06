الدعم الحكومي.. المواطن أولاً في مواجهة ارتفاع الأسعار

تواصل- فريق التحرير

لا شك أن صدور توجيه من خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، يشير إلى التقارب الأبوي والانساني بين القيادة والشعب والسعي الدائم والمستمر لتلمس حاجة المواطن وتلبية الاحتياجات الحياتية.

الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية

مختصون رأوا أن دعم صغار مربي الماشية بأكثر من 400 مليون دولار يحفز على الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي خاصة في ظل عمل المملكة على الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وعدم الاعتماد على الواردات من الدول الأخرى، وفق صحيفة “اليوم”.

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صدور أمر خادم الحرمين بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية

تضمن الدعم الملكي 10.4 مليار ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

يأتي ذلك في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها

توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة له

المستشار في قطاع التنمية البشرية عبد القادر مكي، أكد أن حساب المواطن يحمي الأسر من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية، والتى قد تتسبب في أعباء إضافية على بعض فئات المجتمع، ويعمل على توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة له، وتلبية احتياجات المواطنين بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية مع ضمان الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها للأجيال المتعاقبة دون التأثير على حاجة المستفيدين.

وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة، شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، كما أكد أهمية مكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، أو على مصلحة المستهلك.

مراقبة الأسعار

وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أكد في مؤتمره الصحفي أمس، أن الدعم هو استشعار من القيادة لضرورة دعم المواطنين عبر دعم الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، في مواجهة ارتفاع الأسعار عالميًا، مشددًا على أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بمراقبة الأسعار ومواجهة أي احتكار.

قرار تاريخي

واحتفى المواطنون على “تويتر” بالقرار ووصفوه بـ”التاريخي”، حيث قال المواطن “أبو نواف”، إن توجيه خادم الحرمين يؤكد قرب القيادة من المواطن، مضيفا:” الله يجزيهم خير الجزاء عن ما يقدمونه للوطن والمواطن وأن يعز بهم الإسلام والمسلمين:

ورأى أن قرار القيادة يعمل على تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المملكة بلد الخير والعطاء تنعم بقيادة رشيدة تراعي المواطن وتسهر على راحته”.