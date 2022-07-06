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تغير المناخ يهدد بأزمة في الغذاء.. وتوقعات بانخفاض نسبته 7% بإنتاج الحبوب
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تغير المناخ يهدد بأزمة في الغذاء.. وتوقعات بانخفاض نسبته 7% بإنتاج الحبوب

تغير المناخ يهدد بأزمة في الغذاء.. وتوقعات بانخفاض نسبته 7% بإنتاج الحبوب
١١:٤٨:١١ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أجرت مبادرة القمح، وهي مجموعة من الكيانات العامة والخاصة المشاركة في أبحاث القمح، بحثًا استراتيجيًا، توصل إلى أنه “على مدى السنوات المقبلة، سيواجه إنتاج القمح صعوبات بسبب تغير المناخ وتزايد ظاهرة الاحتباس الحراري.

وحذر البحث من أن إنتاج الحبوب قد يواجه تراجعًا حادًا، بنسبة 7% لكل درجة مئوية زيادة في درجات الحرارة، وفق دراسة أجريت في برلين.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض توافر المياه له بالفعل تأثير كبير في المناطق المروية، ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة بسبب انخفاض مستويات المياه الجوفية وقلة هطول الأمطار.

وأوصى البحث، وفق ما نشره موقع “اليوم” بضرورة الحد من استخدام الأسمدة والمبيدات، كتدبير وقائي للحد من التلوث البيئي، فيما تشمل الأولويات البحثية زيادة التنوع الجيني وفهم بيولوجيا الجذور والتربة.

ويعد هذا البحث جهدًا مشتركًا بين الباحثين في مجال القمح وممثلي الحكومات وشركات زراعة النباتات، وتم تأسيس مبادرة القمح عام 2011 وتربط الباحثين في مجال القمح في جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز الأمن الغذائي.

وفي عام 2020، كان هناك حوالي 770 مشروعًا بحثيًا متعلقًا بالقمح في أستراليا وكندا والصين وإسبانيا والولايات المتحدة وغيرها.

الكلمات الدلالية:
أزمة الغذاء إنتاج القمح التغير المناخي تغير المناخ

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