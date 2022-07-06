بالعقاقير والأدوية المنشطة.. أشهر 7 طرق لغش التجار للأضحية

تواصل – فريق التحرير:

تعظيمًا لشعائر الله، وإتباعًا لسنة النبي (صلى الله عليه وسلم)، يتوافد الجميع هذه الأيام على الأسواق من أجل شراء الأضحية، حيث يحرص المواطن على أن تكون الأضحية سليمة وصحيحة وغير مغشوشة، ومطابقة للهدي النبوي، ولكن في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي خلال موسم الحج وأيام عيد الأضحى، يسعى بعض التجار إلى الكثير من حيل وطرق غش الأضاحي.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعض طرق الغش في الحيوان، والتي يلجأ إليها التجار لتظهر أمام المشتري كبيرة الحجم، وذلك من خلال هذه الطرق:

* طرق غش التجار للأضحية:

1 – إشباع الأضحية بالماء والملح.

2 – خلط الأعلاف بالعديد من الهرمونات لزيادة وزنها.

3 – حقن الأضحية ببروتينات تعمل على زيادة نسبة المياه بالذبيحة لتبدو منتفخة.

4 – ركل الأضحية المريضة ومنعها من التمدد لإيهام المشتري بأنها جيدة.

5 – وضع الحيوان على السيارة يظهره أكبر حجمًا ولا يستطيع الشخص معرفة حالته الصحية.

6 – ربط الحيوان وهو جالس على الأرض يظهر بطنه أكبر ولا يستطيع الشخص معرفة حالته الصحية.

7 – رفع التاجر الأضحية من أرجلها، مما يجعل الشحوم تتجمع في مؤخرتها لتبدو كأنها ممتلئة.

* معرفة الحالة الصحية للأضحية:

وأوضحت الوزارة حسب صحيفة “عكاظ”، أنه على المشتري أن يعرف الحالة الصحية للأضحية وذلك من خلال علامات أوصى بها خبراء الطب البيطري ومنها:

1 – التنفس بصورة طبيعية دون كحة أو عطس أو نهجان.

2 – خلو الجلد من الجروح أو الخراريج وأي حشرات خارجية.

3 – أن يكون الصوف لامعًا وناعمًا ولا يقصف عند الشد ولونه طبيعيًا.

4 – نظافة الأنف وخلوه من الزيادة في الإفرازات أو التقرحات أو البثور.

5 – نظافة الفم وخلوه من زيادة إفرازات اللعاب أو سيلانه أو التقرحات أو البثور.

6 – وقوف وحركة الحيوان بشكل وحيوية طبيعية دون هزال أو كسل أو عرج أو ترنح.

7 – أن تكون العين براقة لامعة ليس بها زيادة في إفراز الدموع أو التهابات أو احمرار.

8 – خلوه من أي علامات للإسهال بوجود البراز ملتصقًا بمؤخرة الحيوان وتحت الذيل وعلى الجزء الخلفي للأرجل الخلفية.

9 – أن تكون المنطقة بين الفك السفلي خالية من أي تورم؛ لأن ذلك قد يدل على وجود مشكلات بالكبد أو ديدان كبدية.

* العمر الصحي للأضحية:

وأشارت الوزارة إلى أن العمر الصحي للأضحية على هذا النحو:

1 – الضأن: “6 أشهر”.

2 – الماعز: “سنة”.

3 – الأبقار: “سنتان”.

4 – الإبل: ” 5 سنوات”.