لماذا ارتفعت أسعار الأضاحي هذا العام؟ مربو الماشية يجيبون (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يحرص الجميع على شراء الأضحية، ولكن ارتفاع أسعار الأضاحي جعل المواطن هو الضحية، فالتاجر يرجع الأسعار إلى أسباب أسعار تكلفة التغذية.

وأوضح مربي الماشية عبد الله الحربي، أن ارتفاع أسعار الأضاحي يرجع إلى ارتفاع سعر الأعلاف وخاصة الشعير والذي وصل إلى 56 ريالاً و88 ريالاً، مؤكدًا أن سعر البرسيم ارتفع من 20 ريالاً إلى 25 ريالاً، لافتًا إلى أن سعر الأضحية ارتفع من 1500 ريال إلى 1700 ريال، أما الأضحية من سن 10 أشهر فما فوق فسعرها يبدأ من 2000 ريال إلى 3500 ريال، مبررًا ذلك بأن التغذية باتت مرتفعة، ليكون المشتري في النهاية هو الضحية.

وأضاف أحد تجار الماشية، أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع لموسم شهر رمضان والإجازات وخاصة موسم عيد الأضحى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف واحتكار السوق.

وكشفت إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البيئة، أن الأسعار ارتفعت عن العام الماضي، لافتة إلى أنها تمتلك ما يقرب من 4 ملايين رأس ماشية، والتي يصل سعرها إلى 2200 ريال، فيما جاء سعر الخروف البربري 855 ريالاً، والأسترالي 1200 ريال، بينما يبقى الخروف النعيمي هو الأعلى سعرًا بقيمة 1490 ريالاً.

وأشارت إلى أن محافظة حفر الباطن هي الأعلى إنتاجًا للمواشي، حيث تراوحت أسعار عجول حسلان البلدي بين الـ3800 ريال و4200 ريال، والعجول الألماني الصغيرة سعرها يتراوح بين 4000 ريال و5500 ريال، كما جاءت أسعار الإبل ما بين الـ 4400 ريال و 6000 ريال.

ويتساءل المواطنون عن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لصغار مربي الماشية بمبلغ 408 ملايين ريال، وعن أثره في خفض أسعار الأضاحي خلال هذه الأيام.