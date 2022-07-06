لخدمة ضيوف الرحمن.. 40 مطوفًا مؤصّلاً شرعيًا في المسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، أنها خصصت ما لا يقل عن 40 مطوفًا مؤصّلًا شرعيًا في المسجد الحرام، وذلك لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن وإرشادهم إلى أداء نسكهم وفق الهدي النبوي.

كما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، أنها قررت تفعيل خدمة الرد الآلي للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة وذلك بـ 10 لغات عالمية، لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت أن خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بأسئلة ضيوف الرحمن، من المقرر أن تتم بمشاركة علماء ودعاة ومترجمين مختصين يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية الحجاج وتسهيل معرفة أداء المناسك.

وأكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن العمل جاري لتفعيل الرؤية التطويرية للمراكز الميدانية التوعوية بمنطقة مكة المكرمة، التي ارتكزت على أربعة مسارات إستراتيجية و12 برنامجًا تطويريًا يشرفُ على تنفيذ أهدافها فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة الذي شكَل اللجانَ وفرق العمل لتفعيل هذه الرؤية التطويرية المباركة.

فيما يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، معرض واحات، الذي تنظمه الوزارة ممثلة الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات في فندق الشيراتون بحي النسيم بمكة المكرمة، مشيرة إلى أن المعرض الذي يستمر طيلة أيام الحج، يحتوي على عدد من الأجنحة التفاعلية من استعراض تطبيقات الوزارة الإلكترونية ومنها:

1 – المكتبة الإلكترونية.

2 – مخطوطات مكتبة مكة المكرمة.

3 – الجناح الخاص بالبرامج العلمية والدعوية.

4 – تطبيق تعليم شعائر الحج والعمرة بتقنية “3”D.