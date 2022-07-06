8 معلومات عن منشأة الجمرات قبل نفرة الحجاج (فيديو)

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تأهبت منشأة الجمرات، في مشعر منى، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، وسط تكامل كافة الخدمات الصحية والأمنية والغذائية.

ونستعرض خلال هذا التقرير أهم 8 معلومات عن منشأة الجمرات:

1 – بلغت تكلفته أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال.

2 – تبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة.

3 – يحتوي جسر الجمرات على 6 مباني خدمات، تتكون من 12 طابقًا ومبنيين مزودين بمهابط للطائرات.

4 – تشمل مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار.

5 – يحتوي الجسر على 13 نظامًا منها أنظمة للمراقبة التلفزيونية فيها نحو 900 كاميرا، ونظام البث التلفزيوني لأربع قنوات تلفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام العد الإلكتروني للحشود، ونظام إنذار الحريق، و226 عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج داخل جسر الجمرات والمشاريع المتصلة به.

6 – يضم الجسر 11 مبنى سلالم، منها 4 مبانٍ لنقل الحجاج دخولاً للطوابق، و7 للخروج، ويحتوي كل مبنى سلالم على 28 سلمًا كهربائيًا مرتبطًا بنظام إدارة مبانٍ للتحكم بها (BMS)، كما توجد سلالم كهربائية حول الجسر وعددها 20 سلمًا كهربائيًا.

7 – يرتبط جسر الجمرات بأربعة أنفاق بأطوال إجمالية 3485 مترًا، ويحتوي على 46 ممشى كهربائيًا لنقل الحجاج، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي ونظام إلكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق.

8 – تستقبل منشأة الجمرات الملايين من ضيوف الرحمن، عبر ستة طوابق، ارتفاع كل منها 12 مترًا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120 ألف حاج لكل ساعة، وبإجمالي 500 ألف حاج في الساعة، وفقًا لـ”واس”.