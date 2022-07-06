“عين نجم” بالأحساء.. بوابة عبور حجاج الخليج إلى الأرض المقدسة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير

ارتبطت عين نجم التاريخية بالأحساء بذاكرة موسم الحج، باعتبارها موقعًا لالتقاء قوافل حجاج دول الخليج، منذ أكثر من 280 عامًا، باعتبار الأحساء نقطة مفترق دولي مطل على دول الخليج، ونظير ما تتوافر به الأحساء من خيرات زراعية وسط مياه العيون.

المراجع التاريخية أكدت أن عين نجم ذات المياه الكبريتية التي نضبت مياهها منذ 30 عامًا، موقع لاستراحة قوافل دول الخليج، واستراحة لهم وتزودهم بالغذاء منها قبل أن يتجهوا إلى مكة.

مركز لتجمع قوافل حجيج المشرق

وأظهر تقرير لقناة الإخبارية، كيف كانت عين نجم الأحساء مركزًا لتجمع قوافل حجيج المشرق من إيران والهند وأفغانستان وعمان وغيرها من الدول قبل الانطلاق إلى الأراضي المقدسة.

الباحث في تاريخ الأحساء خالد الفريدة، قال إن عين نجم الأحساء لم تتوقف عن كونها محط استقبال أو توديع، بل كانت عبارة عن مكان للراحة، فكان الحجاج يستريحون فيها ويستفيدون من مياهها المعدنية، نظير ما تحويه هذه المياه من فوائد”.

وأضاف: فيما يتعلق بالمبيت في عين نجم، كانت توجد غرف في هذه العين، البعض يقوم باستئجارها، ولكن نظرًا لكمية تواجد الحجاج فيها بكثرة، يقوم البعض الآخر بتشييد خيام والمبيت فيها لبضعة أيام، فهي منطقة مهيأة لراحة الحجاج، وفق العربية.

نجم بن عبيدالله بن غرير بن عثمان الخالدي

عين نجم تعود إلى نجم بن عبيدالله بن غرير بن عثمان الخالدي، وهو أحد حكام الدولة العيونية، ترجع إلى عام 900 من القرن التاسع الهجري، قام بزيارتها الملك عبدالعزيز والملك فيصل والملك سعود (رحمهم الله)، وكان الملك عبدالعزيز كثير التردد على عين نجم، فقد قام ببناء القبة الثالثة، وقد جهزت لاستقباله أثناء قدومه إليها، وبهذا الصدد كان لها ارتباط وثيق بالمملكة بشكل كامل ورئيس.