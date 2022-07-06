وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلامية، اليوم، وفاة محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك “، الذي تولى منصبه منذ 6 سنوات، مطلع أغسطس عام 2016.

وأفاد رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، اليوم الأربعاء، بوفاة الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركيندو البالغ من العمر 63 عاما.

وقال ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول النيجيرية عبر “تويتر”: “فقدنا دكتورنا المحترم محمد سانوسي باركيندو” مضيفاً أن الوفاة وقعت حوالي الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء.

واعتبر كياري أن رحيل باركيندو “خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي”.

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية باركيندو الثانية في نهاية يوليو الجاري، واجتمع وزراء المنظمة في يناير الماضي لتسمية من يخلفه في منصبه، وذهبت الآراء لصالح هيثم الغيص، محافظ الكويت السابق لدى المنظمة.